وظائف شاغرة بشركة الفنار في 4 مدن

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي خدمات البوابة الإلكترونية (الرياض).

– مسؤول تنسيق الأعمال (الرياض).

– أخصائي مبيعات (جدة).

– أخصائي مبيعات (الدمام).

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة (تبوك).

– ممثل الدعم الفني للمنتجات (الدمام).

– مدير التصميم الإبداعي (الرياض).

– مدير خدمة العملاء (الرياض).

– سكرتير (الرياض).

– مهندس مشروع (تبوك).

– مهندس تسويق (الرياض).

– مهندس مدني (الرياض).

– مدير قسم الترخيص (الرياض).

– مهندس بيانات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)