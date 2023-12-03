وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تخطيط مشاريع الصرف الصحي.

– رئيس قسم التصميم الهندسي.

– مدير أداء سلسلة التوريد/ البيانات والأنظمة.

– أخصائي التفتيش والتحقيق في الحوادث.

– مسؤول موازنة العامة.

– مهندس صيانة شبكات المياه.

– أخصائي التأمين الطبي.

– مدير محطات التعبئة.

– مهندس تصميم مدني وهيدروليكي.

– مهندس تشغيل شبكات المياه.

– أخصائي إدارة علاقات الموردين.

– موظف الامتثال.

– سكرتير مكتب.

– أخصائي التقارير.

– مدير الصحة والسلامة والأمن.

– مدقق مالي.

– مدير تقنية المعلومات.

– مهندس الواجهة.

– أخصائي المشتريات.

– مدير المنتجات الرقمية.

– وكيل الفواتير.

– أخصائي أول مركز الدعم.

– رئيس قسم الحماية من الحرائق.

– مدير التوصيلات المنزلية.

– أخصائي الأداء والتقارير.

– أخصائي دعم التطبيقات.

– مهندس تشغيل محطات المياه.

– أخصائي أول ضمان جودة تقنية المعلومات.

– مدير التكامل.

– أخصائي التخطيط/ تقنية المعلومات.

– أخصائي عمليات الخزينة.

– أخصائي أول إدارة علاقات الموردين.

– مشغل صهاريج مياه الصرف الصحي.

– أخصائي الموازنة العامة.

– مدير الخزانات.

– مراقب أمني.

– حارس أمن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 17 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)