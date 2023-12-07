وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية

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أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والرياض.
وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف امتثال ضمان الجودة (الدمام): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (العلوم الصيدلانية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مشرف تكاليف المنتجات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مساعد مدير البحث والتطوير (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، الهندسة الكيميائية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)