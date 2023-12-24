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وظائف شاغرة بشركة حلول الأولى

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة بشركة حلول الأولى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف حلول الأولى

وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محاسب (الرياض).

– مسؤول توزيع الأجهزة (الرياض).

– مسؤول مبيعات التجزئة (مكة المكرمة).

– مسؤول مزود خدمة الإنترنت (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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