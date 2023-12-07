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وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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أعمال فنية دائمة بساحات وحدائق الرياض وجدة

– مهندس كهرباء.

– مسؤول الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– فني ميكانيكي.

– استشاري مبيعات.

– موظف مشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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