وظائف شاغرة بشركة نوماك في 4 مدن

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من رابغ، والشعيبة، وجدة، وأملج.

تفاصيل وظائف NOMAC

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تقنية المعلومات (رابغ).

– مهندس ميكانيكي (الشعيبة).

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (الشعيبة).

– رئيس فريق الإطفاء (رابغ).

– رئيس المشتريات/ المحتوى المحلي (جدة).

– مهندس بيئي (أملج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)