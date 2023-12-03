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وظائف شاغرة بشركة ياسرف

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
وظائف شاغرة بشركة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، الأمن السيبراني)، أو ما يعادلها.

– مهندس الحماية من الحرائق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، السلامة من الحرائق)، أو ما يعادلها.

– ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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