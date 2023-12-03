وظائف شاغرة بشركة ياسرف غابري فيغا الأعلى تقييمًا في الجولة الـ15 مقتل وإصابة 43 جراء انفجار قنبلة جنوبي الفلبين أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري روشن لأول مرة بالمنطقة.. استخدام جهاز يقيس الدهانات الأرضية في السعودية تعليق تداول سهم “دور للضيافة” تمهيدًا لإلغاء إدراجها من السوق 4 نصائح لحل مشكلة تعطل محرك السيارة في الشتاء اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال الفلبين العنيف أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الدردشات المهمة
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، الأمن السيبراني)، أو ما يعادلها.
– مهندس الحماية من الحرائق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، السلامة من الحرائق)، أو ما يعادلها.
– ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)