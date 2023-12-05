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وظائف شاغرة بفروع تبوك الدوائية

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
وظائف شاغرة بفروع تبوك الدوائية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والدمام.

تفاصيل وظائف تبوك الدوائية

وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف التدريب المؤسسي (تبوك): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، الكيمياء، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول ضمان الجودة (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– فني معايرة أول (الدمام): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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