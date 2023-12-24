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وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مفتش مكافحة الحرائق (حائل).

– كاتب مراقبة المخزون (الدمام).

– مدير وحدة/ الدواجن (حائل).

– رئيس فريق المشتريات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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