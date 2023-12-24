الهلال في صدارة تصنيف الأندية الآسيوية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر حرس الحدود يستعرض وسائل البحث والإنقاذ والسلامة البحرية تغيير اسم نادي الصقور لـ نيوم الرياضي غروهي في طريقه لمغادرة الاتحاد ضبط قائد مركبة متهور مارس التفحيط في جازان الوحدة والرياض يسعيان لاستعادة نغمة الانتصارات بدجت السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على أسهم شركة عالم السيارات
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والدمام، والرياض.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مفتش مكافحة الحرائق (حائل).
– كاتب مراقبة المخزون (الدمام).
– مدير وحدة/ الدواجن (حائل).
– رئيس فريق المشتريات (الرياض).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)