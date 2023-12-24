أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر ورابط الحجز وظائف شاغرة بفروع شركة هاليبورتون الاتحاد يفقد أحمد بامسعود حتى نهاية الموسم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بالشرقية الأرصاد: أمطار رعدية ورياح هابطة من الثلاثاء حتى السبت وظائف شاغرة بشركة حلول الأولى وولفرهامبتون يكسب تشيلسي بثنائية ويزيد معاناته بالبريميرليج حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة أيام تفصلنا عن تطبيق الدليل التنظيمي لإدارات التعليم وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف
أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الجبيل، والخبر.
وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المشتريات والمواد والخدمات اللوجستية (الجبيل).
– محاسب رئيسي (الخبر).
– مساعد أخصائي لوجستي (الخبر).
– مشغل أول الخدمة/ الأنابيب (الخبر).
وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)