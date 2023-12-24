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وظائف شاغرة بفروع شركة هاليبورتون

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة هاليبورتون
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الجبيل، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة هاليبورتون

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير المشتريات والمواد والخدمات اللوجستية (الجبيل).

– محاسب رئيسي (الخبر).

– مساعد أخصائي لوجستي (الخبر).

– مشغل أول الخدمة/ الأنابيب (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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