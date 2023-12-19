وظائف شاغرة بفروع قطار سار

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مبيعات خدمات الشحن (الرياض).
– أخصائي محاسبة حسابات المدفوعات (الرياض).
– أخصائي مشتريات البنية التحتية (الرياض).
– رئيس قسم المحطة (جدة).
– مشرف طاقم القطار (جدة).
– مراقب حركة المرور (جدة).
وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)