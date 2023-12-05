وظائف شاغرة بفروع مركز الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من المنطقة الشرقية، والرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم الطوارئ البيئية (الشرقية).

– مدير قسم الرقابة والرصد (الشرقية).

– كبير أخصائي مختبرات بيئية (الرياض).

– مدير قسم التصاريح والتراخيص (الشرقية).

– مدير قسم الدعم والمساندة (الشرقية).

– أخصائي أول استمرارية أعمال (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)