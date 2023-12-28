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وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 4 مدن

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض، والعلا، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس تقدير (الخبر).

– مدير مشروع (الرياض).

– مدير العقود (الرياض).

– مسؤول الجودة والصحة والسلامة والبيئة (العلا).

– منسق النقل/ عمليات قسم الإيجار (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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