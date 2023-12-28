وظائف شاغرة بمجموعة الراشد في 9 مدن

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في الدمام، وعسير، والخبر، والظهران، وتبوك، والرياض، والقطيف، وجدة، والهفوف.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير الأعمال (الدمام).

– مهندس معماري (عسير).

– مساح (عدد وظيفتين/ عسير).

– فني كهربائي (عسير).

– فني ميكانيكي (عسير).

– مهندس مدني (عسير).

– مهندس كهرباء (عسير).

– سائق حافلة (الخبر، والدمام، والظهران).

– مهندس ميكانيكي (تبوك، والرياض، والقطيف، والخبر، وجدة، والهفوف، والدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 مارس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)