وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن 12 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة لدى فروع المراعي وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية مزايا التسجيل المهني للإعلاميين وظائف شاغرة لدى شركة رتال وظائف شاغرة في البنك الإسلامي تفاصيل إصابة ياسين بونو الاتحاد يتفوق بهدف صالح العمري ضد سباهان في الشوط الأول
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، والدمام.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول عمليات المبيعات (الرياض).
– مهندس أول مبيعات (الخبر).
– أخصائي مبيعات (الرياض).
– مسؤول التسويق التجاري (الرياض).
– مهندس تصميم (الدمام).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)