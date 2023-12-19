وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض، والخبر، وجدة، والجبيل.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس فريق الصيانة (الدمام).
– مدير المبيعات (الدمام).
– أخصائي المشتريات (الرياض).
– أخصائي مبيعات (الخبر).
– مدير الصحة والسلامة والبيئة (الدمام).
– مستشار إدارة المحتوى (جدة).
– أخصائي دعم المنتج (الجبيل).
– مهندس مبيعات (الدمام).
– منسق خدمات ما بعد البيع (الرياض).
– تنفيذي حسابات أول (جدة).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)