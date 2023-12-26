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وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي جراحة المسالك البولية.

– أخصائي طب وجراحة العيون.

– طبيب عام.

– مدرب تمريض سريري.

– أخصائي أشعة.

– منسق مشروع.

– طبيب تخدير عام.

– طبيب جراحة تجميلية.

– أخصائي مختبرات طبية/ نقل الدم.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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