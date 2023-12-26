وظائف شاغرة بمركز الشراكات الإستراتيجية

أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشراكات الإستراتيجية

وأبرزت إدارة المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تميز مؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الجودة، هندسة صناعية، إدارة الأعمال الدولية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل أمانات مجالس تنسيقية ولجان مشتركة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات الدولية، الاقتصاد، العلوم السياسية، الأعمال الدولية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)