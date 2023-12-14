وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تميز الخدمة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة صحية، إدارة مستشفيات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الخدمة الاجتماعية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الدراسات الاجتماعية، التثقيف الصحي، الصحة العامة، إدارة مستشفيات، إدارة صحية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)