وظائف شاغرة بوزارة الطاقة في 5 مدن

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من أبها، وتبوك، والظهران، وبريدة، والرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس محترف شؤون جهات حكومية وشركات (أبها).

– مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات (تبوك).

– مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات (أبها).

– مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات (الظهران).

– كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (بريدة).

– كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (تبوك).

– كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (أبها).

– كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (الظهران).

– مشرف فريق (الرياض).

– مدير مكتب (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)