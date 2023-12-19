وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول المحافظ الاستثمارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية، الاستثمارات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير/ السكرتير التنفيذي للمحكمة الإدارية ولجنة الاستئناف: شهادة الماجستير في تخصصات: (القانون، القانون الدولي، القانون الإداري الدولي، القانون الإداري الإجرائي، تسوية المنازعات الدولي).

– أخصائي التقييم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المراقبة والتقييم، الاقتصاد، دراسات التنمية، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2024م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)