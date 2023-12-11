وظائف شاغرة في التركي القابضة

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– جامع/ مساعد تحصيل (الرياض).
– مستشار الخدمة (جدة).
– مسؤول النقل/ عمليات قسم الإيجار (جدة).
– منسق اكتساب المواهب (الرياض).
وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)