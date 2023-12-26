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وظائف شاغرة في الخزف السعودي

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجازان، والجوف.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني معدات.

– سائق مركبة خفيفة.

– ممثل مبيعات/ صالة العرض (عدد 4 وظائف).

– وكيل مركز الاتصال (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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