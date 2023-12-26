وظائف شاغرة في الخزف السعودي

شاهد.. إعصار قمعي جنوب شرق الطائف إسقاط جسم طائر قرب سواحل مدينة دهب المصرية التأمينات: 7 خطوات للحصول على بطاقة تقدير للمتقاعدين تغيير مسمى مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة القبض على مقيمَين بالرياض لترويجهما أقراصًا مخدرة أمانة جدة تعلن ترشيح 12 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الهندسية صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 12.1 مليون ريال وزارة النقل تطلق خدمة بلاغات لرفع مستوى المشاركة والتفاعل برنامج هدف للقيادة يختصر على الشاب البراهيم رحلة التدرج الوظيفي آلية تغيير عقد الإيجار لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجازان، والجوف.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني معدات.
– سائق مركبة خفيفة.
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (عدد 4 وظائف).
– وكيل مركز الاتصال (عدد وظيفتين).
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)