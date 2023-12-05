وظائف شاغرة في الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات:
– مشرف الرصد ومراقبة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي أول تطوير الخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– أخصائي رئيسي التخطيط والمتابعة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)