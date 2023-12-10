وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية بيج بالون تجربة عائلية مشوقة تجوب سماء منطقة وندر جاردن وظائف شاغرة في المياه الوطنية طرح تذاكر مباراة الشباب ضد النصر تاليسكا يتقدم في قائمة الهدافين بعد الجولة الـ16 وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من الرياض، والأحساء.
وبينت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد.
– مدير سجلات معلومات الأورام.
– محاسب أول.
– استشاري وحدة العناية المركزة للأطفال.
– استشاري طب حديثي الولادة.
وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)