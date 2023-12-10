وظائف شاغرة في المياه الوطنية

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم العلاقات الحكومية.

– مدير التخطيط والبرامج.

– أخصائي عمليات.

– مهندس شبكات.

– خبير البنية التحتية لمياه الصرف الصحي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)