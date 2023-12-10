Icon

وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي Icon منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد Icon أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية Icon بيج بالون تجربة عائلية مشوقة تجوب سماء منطقة وندر جاردن Icon وظائف شاغرة في المياه الوطنية Icon طرح تذاكر مباراة الشباب ضد النصر Icon تاليسكا يتقدم في قائمة الهدافين بعد الجولة الـ16 Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في المياه الوطنية

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة في المياه الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
جيسوس: الهلال عانى من هذا الأمر قبل مواجهة نساجي

جيسوس: الهلال عانى من هذا الأمر قبل مواجهة نساجي

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف أمنية

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف أمنية

– رئيس قسم العلاقات الحكومية.

– مدير التخطيط والبرامج.

– أخصائي عمليات.

– مهندس شبكات.

– خبير البنية التحتية لمياه الصرف الصحي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه