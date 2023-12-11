أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين.. عيار 21 بـ 210.68 ريال وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق مكاسب مرتقبة من تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل روما يسقط بفخ التعادل أمام فيورنتينا السعودية ستمتلك الحصة الأكبر من مطار هيثرو جيرونا يحرج برشلونة برباعية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني أكثر من 10 ملايين مستخدم ينضمون لمنصة إكس خلال ديسمبر فقط تركي العجمة: عدم تحديد آلية لأسعار تذاكر المباريات سبب لغطًا كبيرًا
أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مُصمم جرافيك:
– درجة البكالوريوس في تخصص (فنون الجرافيك، التصميم، الاتصالات) أو ما يعادلها.
– خبرة من سنة الى ثلاث سنوات في التصميم الجرافيك معرفة التخطيطات وأساسيات الرسم والطباعة والويب.
– معرفة ببرامج Adobe Creative Cloud (Photoshop Illustrator InDesign) وبرامج تصميم الرسوم الأخرى.
– القدرة على تسليم المشاريع في الموعد المحدد.
2- رئيس قسم نظم المعلومات:
– يفضّل الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع التعرض المسبق لإدارة أنشطة دعم المستخدم النهائي أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– الموافقة على التقارير والعروض التقديمية المتعلقة بأنشطة قسم تقديم خدمات نظم المعلومات والإنجازات الخاصة بإعداد التقارير واتخاذ القرار.
3- مساعد مدير واجهة المستخدم UX:
– يفضّل الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تصميم وتنفيذ الحلول والتجارب الرقمية التي تواجه العملاء.
– المساعدة في تحديد الاتجاهات الرئيسية ومجالات التحسين لتحسين تجربة المستخدم الرقمي وتحديد إجراءات التحسين لرفع الكفاءة وزيادة تعزيز تجربة المستخدم.
4- مدير أول تطوير الويب:
– يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في تطوير الويب.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا