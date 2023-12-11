وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:



1- مُصمم جرافيك:

– درجة البكالوريوس في تخصص (فنون الجرافيك، التصميم، الاتصالات) أو ما يعادلها.

– خبرة من سنة الى ثلاث سنوات في التصميم الجرافيك معرفة التخطيطات وأساسيات الرسم والطباعة والويب.

– معرفة ببرامج Adobe Creative Cloud (Photoshop Illustrator InDesign) وبرامج تصميم الرسوم الأخرى.

– القدرة على تسليم المشاريع في الموعد المحدد.

2- رئيس قسم نظم المعلومات:

– يفضّل الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع التعرض المسبق لإدارة أنشطة دعم المستخدم النهائي أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– الموافقة على التقارير والعروض التقديمية المتعلقة بأنشطة قسم تقديم خدمات نظم المعلومات والإنجازات الخاصة بإعداد التقارير واتخاذ القرار.

3- مساعد مدير واجهة المستخدم UX:

– يفضّل الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تصميم وتنفيذ الحلول والتجارب الرقمية التي تواجه العملاء.

– المساعدة في تحديد الاتجاهات الرئيسية ومجالات التحسين لتحسين تجربة المستخدم الرقمي وتحديد إجراءات التحسين لرفع الكفاءة وزيادة تعزيز تجربة المستخدم.

4- مدير أول تطوير الويب:

– يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في تطوير الويب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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