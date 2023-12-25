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وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية، أو ما يعادلها.

– كبير مسؤولي حماية ومراقبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الجغرافيا)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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