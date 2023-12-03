وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة العرض المتقن للخدمات التجارية، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، وشركة التميمي للخدمات والصيانة العالمية، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة” في كل من ينبع، ورأس الخير، والجبيل.
وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير العقد (ينبع).
– مشرف تحكم أعمال الاتصالات (ينبع).
– فني طاقة كهربائية منخفضة الفولطية (رأس الخير).
– فني هاتف (رأس الخير).
– مدير مشروع (للجنسين/ رأس الخير).
– منسق استلام وتسليم (الجبيل).
– كاتب مكتب (للجنسين/ الجبيل).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)