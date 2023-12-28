وظائف شاغرة في تبوك الدوائية

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أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة تبوك.
وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول مراقبة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الصيدلة، الطب، الكيمياء).
– فني أعمال الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصصات: الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية).
وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)