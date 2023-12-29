المودة تستهدف خدمة 75 ألف أسرة خلال 2024 محاورة شعرية بلون الزجل بين تركي الميزاني وشاعر لبناني حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور أصدقاء رواد الكشافة يختتمون البرنامج العملي للتأهيل البيئي تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون أبها يتفوق على الرائد بهدفين في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى شركة EY في 3 مدن وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي 3,9 ملايين موظف سعودي مسجل في سوق العمل للربع الثالث 2023 وظائف شاغرة في شركة التصنيع
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشغل معدات/ البوليمر (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي المعادن (جازان): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة المعدنية، الهندسة الكيميائية).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)