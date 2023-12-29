Icon

المودة تستهدف خدمة 75 ألف أسرة خلال 2024 Icon محاورة شعرية بلون الزجل بين تركي الميزاني وشاعر لبناني Icon حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور Icon أصدقاء رواد الكشافة يختتمون البرنامج العملي للتأهيل البيئي Icon تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون Icon أبها يتفوق على الرائد بهدفين في الشوط الأول Icon وظائف شاغرة لدى شركة EY في 3 مدن Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon 3,9 ملايين موظف سعودي مسجل في سوق العمل للربع الثالث 2023 Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة التصنيع

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
وظائف شاغرة في شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر

كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر

تنفيذ حكم القتل بحق بنجلاديشية قتلت مواطنًا بإشعال النار فيه أثناء نومه

تنفيذ حكم القتل بحق بنجلاديشية قتلت مواطنًا بإشعال النار فيه أثناء نومه

– مشغل معدات/ البوليمر (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي المعادن (جازان): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة المعدنية، الهندسة الكيميائية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي المصري الرابع عالميًا
آخر الاخبار

الأهلي المصري الرابع عالميًا

آخر الاخبار
“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية في الدرعية لجمال الخيل
السعودية اليوم

“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف
وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

وظائف
وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف
وظائف

وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف

وظائف
عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي
الرياضة

برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي

الرياضة
37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية
وظائف

37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه