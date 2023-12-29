وظائف شاغرة في شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المرافق/ التقدير.
– مهندس موقع.
– مسؤول وحدات الأعمال.
– مدير مشروع.
– مستشار فني أول.
– مدير قسم التأمين.
– مهندس صناعي.
– مدقق داخلي.
– مهندس تسويق المنتجات.
– مدير قسم مراقبة الجودة.
– مهندس مراقبة الجودة.
– مهندس إنتاج.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)