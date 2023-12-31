وظائف شاغرة في شركة المراعي

آلية ظهور نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ومدة احتسابها وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي وظائف إدارية شاغرة لدى التركي القابضة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة لدى تبوك للصناعات الدوائية قرارات في تعليم حائل والتطبيق يبدأ غدًا وظائف إدارية وهندسية شاغرة في حلول الأولى المحافظة على البيئة محور خطبة الجمعة
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التسويق (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال).
– منسق النقل (الخرج): الشهادة الجامعية في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)