وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي أمطار غزيرة بالطائف وبردية جنوب سميراء نوتنغهام فورست يُسقط نيوكاسل يونايتد بثلاثية وظائف شاغرة بمركز الشراكات الإستراتيجية 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال العثور على جثة مواطن سعودي وآخر كويتي في العراق مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 7.5 مليارات ريال الجائزة الأغلى عالميًّا .. كأس العلا للصقور تتويج لنجاح مهرجان الملك عبدالعزيز القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة في جدة وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك
أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي السياسات والإجراءات.
– مشرف الدعم.
– فني صيانة محطات المياه.
وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)