وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشاريع إستراتيجية رأس المال البشري.

– أخصائي الصحة والسلامة المهنية.

– قائد تطوير العقد.

– مدير اكتساب المواهب.

– رئيس مراقبة التخطيط والتقارير.

– مهندس الامتثال للسلامة من الحرائق.

– مهندس الامتثال الأمني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 3 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)