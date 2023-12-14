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وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ مساءً
وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف شركة تهيئة وصيانة الطائرات

وأبرزت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني صيانة محركات طائرات الهليكوبتر والمراوح.

– فني صيانة لمحطة الفحص الإلكتروني والطيران الآلي.

– فني صيانة الأجهزة الكهربائية والبينية.

– فني محاكاة صيانة معدات الطيران.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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