هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟ سجل مميز لـ الاتحاد ضد الفرق المصرية الدولار عند أدنى مستوياته بعد توقعات الفائدة الأمريكية وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات لحظة مرعبة لسقوط لاعب سيرك من فوق عجلة دوارة بارتفاع 10 أمتار الحزم يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2021 سماء السعودية تشهد ذروة تساقط شهب التوأميات الليلة فتح القبول لحملة الدبلوم الصحي بقوات الأمن الخاصة أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق مهرجان الرياض للمسرح
أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.
وأبرزت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني صيانة محركات طائرات الهليكوبتر والمراوح.
– فني صيانة لمحطة الفحص الإلكتروني والطيران الآلي.
– فني صيانة الأجهزة الكهربائية والبينية.
– فني محاكاة صيانة معدات الطيران.
وأوضحت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)