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وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف حلول الأولى

وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول مبيعات كبار الشخصيات.

– مسؤول إدارة الطلبات.

– مسؤول دعم العملاء.

– أخصائي ضمان الجودة.

– مسؤول الدعم الفني وإدارة المستخدم.

– وكيل مركز الاتصال.

– المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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