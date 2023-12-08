وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الظهران، والدمام.
وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي ميداني/ أنظمة الرفع الاصطناعي (الظهران).
– مهندس تشخيص الآلات (الظهران).
– فني صيانة (الدمام).
– أخصائي خدمات/ الدعم الفني (الدمام).
– فني لحام (الدمام).
– مطور أول تطبيقات (الظهران).
– فني تجميع وصيانة (الظهران).
وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)