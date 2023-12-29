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وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الظهران، والدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس تطبيقات خدمات الحفر (الظهران).

– أخصائي ميداني/ القياس والتسجيل (الظهران).

– مهندس مشروع رئيسي (الظهران).

– رئيس فريق المبيعات (الظهران).

– رئيس المستودعات والمخزون (الدمام).

– أخصائي علاقات حكومية/ كيماويات (الدمام).

– فني أجهزة (الدمام).

– مهندس تصنيع رئيسي (الدمام).

– مهندس تحديد مواقع البئر (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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