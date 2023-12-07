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وظائف شاغرة في شركة NOMAC

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة في شركة NOMAC
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من القرية، ورابغ.

تفاصيل وظائف NOMAC

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول الصحة والسلامة والأمن والبيئة (القرية): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، البيئة، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– فني كهربائي (عدد وظيفتين/ رابغ): شهادة الدبلوم في تخصص الكهرباء.

– مهندس أول التشغيل والكفاءة (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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