Icon

وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات Icon نكودو يخطف نجومية الجولة الـ16 Icon القصاص من مواطن ضرب زوجته ودفعها على الجدار مما أدى إلى وفاتها Icon الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج دبلوم الضيافة الجوية Icon أنشيلوتي يعقد اجتماعًا عاجلًا مع مودريتش Icon المؤتمر الصحفي بمهرجان الرياض للمسرح يكشف تفاصيل الدورة الأولى Icon اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد تطلق أعمال الملتقى الأول لجمعيات التوحد Icon حساب المواطن: إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع Icon نيوم تعلن عن إطلاق شركة نيوم للغذاء توبيان Icon التأمينات: 4 خطوات لاستكمال بيانات المنشأة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة

وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
شور تعلن ترسية اتفاقية إطارية مع وزارة الاستثمار بـ 100 مليون ريال

شور تعلن ترسية اتفاقية إطارية مع وزارة الاستثمار بـ 100 مليون ريال

طريقة إجراء مكالمات فيس تايم مع مستخدمي هواتف آندرويد

طريقة إجراء مكالمات فيس تايم مع مستخدمي هواتف آندرويد

– مهندس رئيسي/ أنظمة التحكم في العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التحكم في العمليات، الهندسة الكيميائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).

– مستشار فني الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

– مهندس إنتاج أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه