وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات نكودو يخطف نجومية الجولة الـ16 القصاص من مواطن ضرب زوجته ودفعها على الجدار مما أدى إلى وفاتها الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج دبلوم الضيافة الجوية أنشيلوتي يعقد اجتماعًا عاجلًا مع مودريتش المؤتمر الصحفي بمهرجان الرياض للمسرح يكشف تفاصيل الدورة الأولى اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد تطلق أعمال الملتقى الأول لجمعيات التوحد حساب المواطن: إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع نيوم تعلن عن إطلاق شركة نيوم للغذاء توبيان التأمينات: 4 خطوات لاستكمال بيانات المنشأة
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس رئيسي/ أنظمة التحكم في العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التحكم في العمليات، الهندسة الكيميائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).
– مستشار فني الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.
– مهندس إنتاج أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.
أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)