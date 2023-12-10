وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة

وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس رئيسي/ أنظمة التحكم في العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التحكم في العمليات، الهندسة الكيميائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).

– مستشار فني الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

– مهندس إنتاج أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)