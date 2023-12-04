وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الابتكار.

– مدير أول التطوير/ مشاريع تطوير البرمجيات.

– مدير التطوير/ تنفيذ مشاريع التطوير.

– مدير إدارة مشاريع التطوير.

– منسق أول المشتريات.

– منسق تجربة العملاء.

– أخصائي أول تحليل الأعمال والتقارير.

– محلل أول المبيعات.

– مدير أول واجهة التصميم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)