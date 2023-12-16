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وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مصمم جرافيك.

– مهندس صيانة.

– محاسب عام.

– مهندس موقع مدني/ بنية تحتية.

– مدير المكتب الفني.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– مفتش أول ضمان ومراقبة الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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