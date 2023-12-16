وظائف شاغرة في فروع شركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير استشارات الضرائب الدولية.

– مساعد مدير الضرائب غير المباشرة.

– مدير خدمات الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

– أخصائي أول امتثال الرواتب والتقارير.

– منسق الإشراف على مكان العمل.

– تنفيذي العقارات والضيافة والإنشاءات.

– مدير الضرائب/ الامتثال العالمي والتقارير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)