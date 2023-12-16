التعاون يهزم الاتفاق بثنائية نظيفة سر مقولة البرد سبب كل علة وظائف شاغرة في فروع شركة EY الإسماعيلي يسقط أمام إنبي في الدوري المصري دواء الكيتامين المضاد للاكتئاب قد يؤدي للوفاة أحيانًا الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت بالحرمين الشريفين وظائف شاغرة بشركة غازكو في 4 مدن نيوكاسل يُداوي جراحه الأوروبية بثلاثية في فولهام وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170 مليون دولار
أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير استشارات الضرائب الدولية.
– مساعد مدير الضرائب غير المباشرة.
– مدير خدمات الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.
– أخصائي أول امتثال الرواتب والتقارير.
– منسق الإشراف على مكان العمل.
– تنفيذي العقارات والضيافة والإنشاءات.
– مدير الضرائب/ الامتثال العالمي والتقارير.
وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)