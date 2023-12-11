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وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس فريق خدمات الدعم (الرياض).

– فني صيانة أنظمة الخروج (الظهران).

– مشرف الاختبارات (الظهران).

– فني متجر معدات دعم الحياة (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 24 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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