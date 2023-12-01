وظائف شاغرة في فروع Baker Hughes

أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الظهران، والدمام، والأحساء.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي الخدمات/ التكليف (الظهران).

– أخصائي خدمات (الظهران).

– أخصائي ميداني/ حفرة البئر (الدمام).

– مدير المبيعات (الدمام).

– مدير المشتريات (الدمام).

– فني التجميع والصيانة (الظهران).

– أخصائي خدمات القياس (الأحساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)