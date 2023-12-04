وظائف شاغرة في مجمع المكتبات الوقفية

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أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل)، لحمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجمع في منطقة المدينة المنورة.
وأبرزت إدارة المجمع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة الجودة والتمييز المؤسسي.
– مدير الاستثمار.
– أخصائي تحول رقمي.
– مرشد متحفي.
وأوضحت إدارة المجمع، أنّ التقديم سيتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2023م؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 9 ديسمبر 2023م.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)