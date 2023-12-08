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وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني صيانة معدات (الرياض).

– مدير الحسابات الإستراتيجية (الخبر).

– منسق إداري (الدمام).

– مهندس خدمات (الرياض).

– مسؤول المشتريات واللوجستيات (الدمام).

– مدير المشتريات غير المباشرة (الرياض).

– مهندس مبيعات (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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