وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أمن سيبراني أول.

– أخصائي أمن سيبراني.

– استشاري مساعد طب الأسرة.

– استشاري مساعد الطب النفسي.

– استشاري طب وجراحة عيون الأطفال.

– استشاري زراعة الكلى.

– استشاري جراحة زراعة الكلى.

– طبيب استشاري مساعد/ جهاز هضمي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 4 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)