وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– كبير مدير المشاريع التقنية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الحاسب).
– منسق إمداد طبي: شهادة الدبلوم في تخصص صحي ذي الصلة.
وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 4 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)